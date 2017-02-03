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В Иркутской области завершена доставка единовременных выплат пенсионерам

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершена доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. руб. всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда. В настоящее время данную выплату получили 753,346 тыс. пенсионеров (98,8%). В целом единовременную выплату получили свыше 43,5 млн российских пенсионеров всех категорий, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

В масштабе страны единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд руб. В Иркутской области эта сумма составила 3,8 млрд руб. Средства выплачены через все доставочные организации, включая «Почту России», Сбербанк и другие кредитные и почтовые организации по выбору пенсионеров.

Единичные случаи неполучения единовременной выплаты связаны с личными обстоятельствами пенсионера, например, отсутствием дома в период визита почтальона. Такие пенсионеры получат единовременную выплату в следующий доставочный период.

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2017-02-03 06:42:07




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