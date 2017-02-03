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Пенсионный фонд запустил электронный сервис по распоряжению набором соцуслуг

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Москва. Сибирские новости - В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для жителей двадцати регионов открыт новый сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис позволяет подавать электронное заявление о том, в каком виде, натуральном или денежном, человек хотел бы получать НСУ. Электронная услуга по распоряжению НСУ в настоящее время работает в опытном режиме.

Сервис доступен для жителей Республик Адыгея, Бурятия, Мордовия, Татарстан, Удмуртской Республики, Ставропольского края, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областей. В ближайшие месяцы данная услуга будет доступна гражданам, проживающим во всех регионах страны, сообщает Пенсионный фонд России.

Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), численность которых составляет 15,6 млн человек. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1,048 тыс. руб. в месяц.

Вариант предоставления НСУ можно изменить раз в год путем подачи до 1 октября заявления в территориальные управления и клиентские службы Пенсионного фонда или многофункциональные центры. С запуском нового электронного сервиса в Личном кабинете гражданина изменить вариант получения НСУ стало возможным еще и через Интернет.

Электронное заявление о распоряжении НСУ стало первым сервисом Личного кабинета гражданина, открытым с начала года. В течение 2016 года количество сервисов кабинета существенно расширилось, в него были добавлены услуги по назначению ЕДВ и информированию о назначенных социальных выплатах, оформлению сертификата материнского капитала, распоряжению его средствами, а также услуги по переводу пенсионных накоплений и их назначению.

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2017-02-03 06:53:01




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