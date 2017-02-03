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Население продолжает уезжать из Иркутской области

Фото: Сибновости, Ю. Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - По предварительной оценке, численность постоянного населения Иркутской области за год уменьшилась на 3,8 тыс. человек и составила на 1 января 2017 года 2,409 млн человек. Сокращение обусловлено миграционной убылью, которую не смог компенсировать естественный прирост населения, сообщает Иркутскстат.

По сравнению с 2015 годом число зарегистрированных родившихся снизилось на 3,6%, а умерших - на 2,2%. Естественный прирост уменьшился на 610 человек.

За 2016 год зарегистрировано 17,62 тыс. браков и 21,364 тыс. разводов. По сравнению с 2015 годом браков зарегистрировано меньше на 17,5%, разводов - на 1,8%.

По сравнению с 2015 годом число прибывших в Иркутскую область увеличилось на 2,2%, выбывших - на 3,5%, миграционная убыль - на 1,032 тыс. человек (на 16,9%). Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения в другие регионы России. В международной миграции наблюдается положительное сальдо за счет притока жителей из стран СНГ, из них наибольшее число из Украины.

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2017-02-03 07:46:16




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