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Размер компенсации за бесплатное школьное питание с 1 сентября увеличится вдвое

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров подписал постановление об увеличении размера компенсации за бесплатное школьное питание до 30 руб. В настоящее время предоставление бесплатного питания осуществляется из расчета стоимости питания 15 руб. в день на одного учащегося.

Поручение о повышении стоимости школьного питания для малообеспеченных и многодетных семей было дано губернатором Иркутской области Сергеем Левченко по итогам доклада председателя рабочей группы по подготовке системных предложений для адресной поддержки детей Валентины Вобликовой.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, постановление вступит в силу с 1 сентября 2017 года, для того чтобы исключить неудобства для родителей с повторным сбором документов для предоставления льготы. Тем более что родители детей, которые предоставили справки для получения ежемесячного пособия на ребенка как малоимущие семьи, документы на бесплатное питание предоставлять не обязаны, потому как вся информация о них уже содержится в Электронном социальном регистре населения Иркутской области.

Напомним, по поручению С. Левченко в правительстве региона с октября 2016 года действует рабочая группа по вопросу увеличения объемов финансирования бесплатного питания школьников из областного бюджета.
Меры социальной поддержки малоимущих и многодетных семей, предоставляемые за счет средств областного бюджета, в том числе обеспечение бесплатного питания для учащихся из малоимущих и многодетных семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации установлены законом Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

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2017-02-03 07:49:44




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