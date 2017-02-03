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Фонд капремонта не учел предложения Усть-Илимска

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Усть-Илимск. Сибирские новости - Капитальный ремонт в 2017 году будет проведен в 12 многоквартирных домах Усть-Илимска. В программу вошли МКД по адресам улица Ленина, 3; Школьная, 3; Чайковского, 6; Наймушина, 16; Белградская, 4; Генералова, 19; проспект Мира, 17; Дружбы народов №№ 42, 44, 48; улица 50 лет ВЛКСМ, №№ 20, 24. В 2016 году в программу капремонта вошли четыре дома: ул. 50 лет ВЛКСМ №№ 8, 30, 32 и пр. Дружбы Народов, 28.

При этом в администрации города возникает немало вопросов по срокам проведения капремонта многоквартирных домов без учета их технического состояния. В частности, требуется замена 24 лифтов в семи домах в связи с прекращением их эксплуатации в 2017 году, однако в первую трехлетку попали дома, в которых практически новые лифты, отработавшие четыре года и семь лет.

Как отмечается в сообщении, поскольку ни одно предложение администрации города не было учтено региональным Фондом капитального ремонта, мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев направил в областное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта расширенное письмо о состоянии лифтов в городе.

Кроме того, депутаты городской Думы решили направить обращения губернатору Иркутской области, в Законодательное Собрание Иркутской области и в Фонд капитального ремонта с просьбой внести изменения в региональную краткосрочную программу капремонта с учетом предложений муниципального образования.

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2017-02-03 08:54:03




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