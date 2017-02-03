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Конькобежцы Иркутской области на этапе Кубка России завоевали три медали

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская спортсменка Дарья Филиппова завоевала две серебряные медали на четвертом этапе Кубка России по конькобежному спорту, который завершился в Москве. На дистанции 1000 метров Дарья показала второй результат, который составил 1 минута 21,36 секунды. Дистанцию 500 метров она преодолела за 39,95 секунды. Оба результата стали личным рекордом спортсменки.

Кроме того, на дистанции 500 метров среди мужчин первым финишировал Денис Коваль, представляющий Санкт-Петербург и Иркутскую область, с результатом 36,30.

Кубок России по конькобежному спорту проводится в шесть этапов. Пятый этап состоится с 10 по 12 февраля в Кирове. Шестой, финальный, этап - с 28 февраля по 3 марта в Москве.

Напомним, Д. Филиппова занимается у заслуженного тренера России Сергея Слоева в областной спортивной школе «Россия». Денис Коваль начинал заниматься конькобежным спортом в Иркутске, первые его тренеры - Юрий и Валентина Косыгины.

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2017-02-03 10:18:48




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