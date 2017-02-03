Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 03.02.2017, 17:04
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.99 (-0.32)
EUR 64.73 (-0.30)
10 CNY 87.17 (-0.47)
Информер праздники сегодня

Реконструкцию Юбилейной площади планируют провести в Тайшете

Версия для печати

Тайшет. Сибирские новости - На начало 2017 года в бюджете Тайшета сформировался остаток в сумме 20 млн руб. за счет перевыполнения плана по собственным доходам в декабре 2016 года (сбора налога на доходы физических лиц, имущественного и земельного налогов).

Часть средств (8 млн руб.) планируется направить на реконструкцию площади Юбилейная, где проходят все культурно-массовые общегородские мероприятия. Будет заасфальтирована территория площади, заменены скамейки и урны на современные, установят ограждение со стороны ул. Горького и автостоянки.

Около 4 млн руб. направят на оформление технической документации на реконструкцию автодороги по ул. Пролетарская и частично по ул. Горького. Как отмечают в администрации города, в будущем это позволит претендовать на дотацию из областного бюджета на капитальный ремонт этих автомобильных дорог - с асфальтированием дорожного полотна, строительством тротуара и освещения.

Также из оставшихся средств будет приобретена техника и расходные материалы для МУП «Городское хозяйство», которое занимается содержанием улично-дорожной сети города.

Ссылки по теме:

2017-02-03 10:20:24




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!