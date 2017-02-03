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Качество уборки дворов в Правобережном округе проверил мэр Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Качество уборки дворовых территорий Правобережного округа от снега и наледи проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В частности, он посетил дворы в предместье Марата на улицах Рабочего Штаба и Марии Цукановой.

В ходе проверки была отмечена неудовлетворительная работа управляющей компании: тротуары не были посыпаны песком, дворовые проезды не очищены от снега. Представитель управляющей компании пояснил, что жители домов не требуют, чтобы двор очищали до асфальта.

"В скором времени планируется ужесточение законов, касающихся деятельности управляющих организаций. И нужно уже сейчас переходить на новый формат работы - не по принуждению, а по собственной инициативе. Вы не должны ждать, когда жильцы вас заставят выполнять свою работу", - подчеркнул Д. Бердников.

Глава города потребовал привести территорию в порядок. Подобные рейды будут продолжаться весь месяц.

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2017-02-03 10:21:57




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