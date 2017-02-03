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Бесплатно приватизировать жилье можно до 1 марта

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Иркутск. Сибирские новости - Жители Иркутской области до конца февраля могут бесплатно оформить в собственность жилое помещение. Уже с 1 марта 2017 года истекает срок бесплатной приватизации жилья. В дальнейшем воспользоваться таким правом смогут только льготные категории граждан.

В настоящее время в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до 2020 года для детей-сирот, граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным до 2012 года, и жителей Крыма и Севастополя. Данный законопроект был одобрен депутатами в первом чтении. Для граждан, не принадлежащих к данным категориям, последним днем заключения договора о передаче жилого объекта в частную собственность станет 28 февраля.

«Учитывая то, что на подготовку и сбор необходимых для бесплатной приватизации документов требуется время, жителям региона, желающим воспользоваться своим правом, лучше не откладывать проведение данной процедуры», - отмечает начальник юридического отдела филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Эльвира Байрамова.

Всего в 2016 году всего по Иркутской области было приватизировано 7,174 тыс. жилых помещений, в том числе по Иркутску и Иркутскому району - 1,374 тыс. Общая площадь приватизированного жилья составила 353,424 тыс. кв. м (по Иркутску и Иркутскому району - 67,203 тыс. кв. м).

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2017-02-03 10:27:55




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