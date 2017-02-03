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В Иркутской области организатор межрегиональных групп автоугонщиков предстанет перед судом

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Иркутск. Сибирские новости - Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Ангарска - предполагаемого организатора двух межрегиональных групп лиц, совершавших кражи люксовых внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570 на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Деятельность групп, состоявших из 10 жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова и Улан-Удэ, была пресечена в 2015 году.

По ходатайству органов предварительного следствия суд вынес решение об аресте всех фигурантов дела. В дальнейшем грамотно построенная тактика следствия позволила правоохранителям установить все звенья цепи криминального автобизнеса: от исполнителей до сбытчиков похищенного.

При обысковых мероприятиях сотрудники ОВД обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых высокотехнологичная дорогостоящая спецтехника: программаторы и ретрансляторы ключей зажигания, сканеры и подавители сигнала GSM, блокирующих работу спутниковых охранных комплексов, а также похищенные автомобили, спрятанные, в основном, в лесном массиве либо арендованных гаражах.

Значительная часть похищенных автомобилей уже возвращена владельцам. Вместе с тем следователями установлено, что часть украденных иномарок злоумышленники успели сбыть за рубеж. По данным фактам приняты меры по возвращению похищенного потерпевшим, в том числе по каналам Интерпола.

В результате преступных действий 15 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 50 млн руб.
В настоящее время все необходимые следственные действия выполнены в полном объеме и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и принятия законного решения.

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2017-02-03 10:29:45




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