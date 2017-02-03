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Около 1,4 млн кубометров снега убрано с железнодорожных путей ВСЖД

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Иркутск. Сибирские новости - С начала зимнего периода на ВСЖД убрано почти 1,4 млн куб. м снега, общая протяженность очищенных путей превышает 20,7 тыс. км. Для борьбы с зимними осадками и обеспечения устойчивой эксплуатационной работы на магистрали задействовано 69 единиц специальной снегоочистительной техники. В случае ухудшения погодных условий, при усилении ветра и сильном снегопаде, для очистки путей и стрелочных переводов задействуются дополнительные силы и средства. На расчистку пешеходных мостов, тоннелей, территорий вокзалов выходят и работники дистанций пути, локомотивных депо, станций и других железнодорожных предприятий.

Под постоянным контролем железнодорожников находятся лавиноопасные места, которых на Восточно-Сибирской железной дороге 22. Все они находятся в границах Северобайкальского региона. По горным склонам с избыточным накоплением снега, угрожающим безопасному пропуску поездов, на участках Кунерма - Дельбичинда и Дельбичинда - Дабан в декабре и начале января было произведено 20 выстрелов из артиллерийских орудий. В результате принудительно было спущено порядка 3 тыс. куб. м снега.

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2017-02-03 10:31:22




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