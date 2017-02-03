В ЗАГС в Чунском районе в прошлом году обращались реже

12:08 - Чунский район. Сибирские новости - В службу записи актов гражданского состояния в 2016 году жители Чунского …

Спорный подмостовый проезд в Чунском районе рекомендовали привести в порядок ВСЖД

11:54 - Чунский район. Сибирские новости - Расширенное совещание с участием временно замещающим должность замминистра …

Мэрия Иркутска: Питание школьников необходимо как можно быстрее привести в соответствие с санитарными нормами

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В мэрии Иркутска отметили, что областное правительство обратило внимание …

Администрация Тайшетского района обеспечит в 2017 году хозяйственные нужды образовательных учреждений

11:49 - Тайшетский район. Сибирские новости - В бюджете Тайшетского района на 2017 год предусмотрено 11 млн руб. …

Мэр Казачинско-Ленского района задержан по подозрению в получении взятки

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - В четверг, 2 февраля, при получении взятки в 2,5 млн руб. для себя и должностных …

На трассе Братск — Усть-Илимск столкнулись пассажирский автобус и лесовоз

11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Днем 3 февраля на 9 км автодороги Братск - Усть-Илимск в Братском районе …

Показ документального фильма «Легенды Байкала» пройдет в «Галерее В. Бронштейна» в рамках АРТ-субботы

11:31 - Иркутск. Сибирские новости - Показ документального фильма «Легенды Байкала» молодого российского …

Дефицит бюджета Тайшета на 2017 год составляет 19%

10:46 - Тайшет. Сибирские новости - Депутаты Думы Тайшета внесли изменения бюджет города на 2017 год и плановый …

Главврач бодайбинской больницы подозревается в должностном преступлении

10:45 - Иркутск. Сибирские новости - Бодайбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области …

По факту пожара, в котором погибла семья из 4 человек, возбуждено уголовное дело

10:43 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, …