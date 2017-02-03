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По факту пожара, в котором погибла семья из 4 человек, возбуждено уголовное дело

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Напомним, ночью 31 января в одном из частных домов поселка Усть-Ордынский произошел пожар, в результате которого погибла семья: мужчина 1971 г.р., женщина 1976 г.р., девочка 2000 г.р. и мальчик 2008 г.р. Еще двоих детей удалось спасти.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии, следователями СКР проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает СУ СКР по Иркутской области.

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2017-02-03 10:43:36




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