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Главврач бодайбинской больницы подозревается в должностном преступлении

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Иркутск. Сибирские новости - Бодайбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, с ноября 2014 года по июль 2016 года главврач медучреждения, являясь должностным лицом, действуя из корыстной заинтересованности, злоупотребил своими должностными полномочиями.

Больницей по договору оказывались платные услуги клиентам частного медицинского центра в связи с отсутствием возможности проведения последним ряда исследований. Директором этого медцентра является жена главврача. Для сокращения расходов ее фирмы на оплату произведенных больницей услуг он занизил их стоимость на сумму более 2 млн руб., сообщает СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-02-03 10:45:21




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