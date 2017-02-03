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Дефицит бюджета Тайшета на 2017 год составляет 19%

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Тайшет. Сибирские новости - Депутаты Думы Тайшета внесли изменения бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Так, на 2017 год по доходам он составит 112,685 млн руб., в т. ч. по безвозмездным поступлениям 372,4 тыс. руб.; по расходам - 134,015 млн руб. Размер дефицита составил 21,329 млн руб., или 19% объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Кроме того, на заседании Думы 26 января был утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества Тайшета на 2017 год.

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2017-02-03 10:46:59




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