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Показ документального фильма «Легенды Байкала» пройдет в «Галерее В. Бронштейна» в рамках АРТ-субботы

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Иркутск. Сибирские новости - Показ документального фильма «Легенды Байкала» молодого российского режиссера Юлии Бывшевой пройдет 11 февраля в залах «Галереи В. Бронштейна» в рамках АРТ-субботы. После кинопоказа режиссер подробно расскажет о том, где и как проходили съемки фильма, а также поделится историями, которые не попали ленту.

Решение снимать фильм о Байкале режиссер приняла по совету своего педагога - известного документалиста Сергея Мирошниченко. В основе фильма - реальные люди, живущие и работающие на Байкале. В 2014 году картина Ю. Бывшевой участвовала в конкурсной программе международного кинофестиваля документальных и научно-популярных фильмов «Человек и природа» им. В. Г. Распутина, где получила спецприз министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Традиционное мероприятие состоится в рамках выставки «Легенды» Народного художника России Виталия Смагина. В действующей экспозиции по-настоящему раскрыта одна из главных тем в творчестве мастера - мифы и предания народов Прибайкалья.

Событие состоится при поддержке Иркутского областного кинофонда. Начало в 17:30.

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2017-02-03 11:31:13




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