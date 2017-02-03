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На трассе Братск — Усть-Илимск столкнулись пассажирский автобус и лесовоз

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Иркутск. Сибирские новости - Днем 3 февраля на 9 км автодороги Братск - Усть-Илимск в Братском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Скания с полуприцепом совершал обгон, не завершил его полностью (полуприцеп находился на полосе встречного движения) и допустил столкновение с рейсовым автобусом, который следовал из Усть-Илимска в Братск.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в автобусе находились 42 пассажира. «В результате ДТП в городскую больницу Братска с травмами доставлен водитель автобуса, самостоятельно за медицинской помощью обратились родители 6-летнего мальчика. У него ушиб мягких тканей. Все пассажиры добрались до города попутным транспортом», - отмечается в сообщении.

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2017-02-03 11:41:10




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