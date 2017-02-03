Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 03.02.2017, 16:57
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.99 (-0.32)
EUR 64.73 (-0.30)
10 CNY 87.17 (-0.47)
Информер праздники сегодня

Мэр Казачинско-Ленского района задержан по подозрению в получении взятки

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В четверг, 2 февраля, при получении взятки в 2,5 млн руб. для себя и должностных лиц Казачинско-Ленского района задержан первый заместитель мэра муниципального образования Артем Амосов. Взятку он получал за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, оплату по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта нового полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по сообщению СУ СКР по Иркутской области, 3 февраля по подозрению в совершении указанного преступления задержан мэр муниципального Казачинско-Ленского района Александр Абраменко.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Так, при проведении обыска в жилище первого заместителя мэра изъята крупная сумма денежных средств - 2,575 млн руб. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения.

Ссылки по теме:

2017-02-03 11:45:01




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!