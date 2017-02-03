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Администрация Тайшетского района обеспечит в 2017 году хозяйственные нужды образовательных учреждений

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Тайшетский район. Сибирские новости - В бюджете Тайшетского района на 2017 год предусмотрено 11 млн руб. для образовательных учреждений на хозяйственные нужды, прохождение медицинских осмотров, командировочные расходы. Таким образом, администрация района обеспечит 100% финансирование на лампочки, моющие средства, канцелярские товары, а также кисти и краску на косметический ремонт, которые ранее учителя были вынуждены приобретать за свой счет.

«Педагоги и родители не должны оплачивать текущие расходы образовательных учреждений за свой счет. Сегодня до руководителей образовательных учреждений доведены кассовые планы. Этот проблемный вопрос с повестки дня должен быть снят», - отмечается в сообщении района со ссылкой на мэра Александра Величко.

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2017-02-03 11:49:16




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