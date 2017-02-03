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В ЗАГС в Чунском районе в прошлом году обращались реже
12:08 - Чунский район. Сибирские новости - В службу записи актов гражданского состояния в 2016 году жители Чунского …
Спорный подмостовый проезд в Чунском районе рекомендовали привести в порядок ВСЖД
11:54 - Чунский район. Сибирские новости - Расширенное совещание с участием временно замещающим должность замминистра …
Мэрия Иркутска: Питание школьников необходимо как можно быстрее привести в соответствие с санитарными нормами
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В мэрии Иркутска отметили, что областное правительство обратило внимание …
Администрация Тайшетского района обеспечит в 2017 году хозяйственные нужды образовательных учреждений
11:49 - Тайшетский район. Сибирские новости - В бюджете Тайшетского района на 2017 год предусмотрено 11 млн руб. …
Мэр Казачинско-Ленского района задержан по подозрению в получении взятки
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - В четверг, 2 февраля, при получении взятки в 2,5 млн руб. для себя и должностных …
На трассе Братск — Усть-Илимск столкнулись пассажирский автобус и лесовоз
11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Днем 3 февраля на 9 км автодороги Братск - Усть-Илимск в Братском районе …
Показ документального фильма «Легенды Байкала» пройдет в «Галерее В. Бронштейна» в рамках АРТ-субботы
11:31 - Иркутск. Сибирские новости - Показ документального фильма «Легенды Байкала» молодого российского …
Дефицит бюджета Тайшета на 2017 год составляет 19%
10:46 - Тайшет. Сибирские новости - Депутаты Думы Тайшета внесли изменения бюджет города на 2017 год и плановый …
Главврач бодайбинской больницы подозревается в должностном преступлении
10:45 - Иркутск. Сибирские новости - Бодайбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области …
По факту пожара, в котором погибла семья из 4 человек, возбуждено уголовное дело
10:43 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, местами по Иркутской области в субботу небольшой и умеренный снег, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, днем восточный, северо-восточный 5 — 10 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Цены на квартиры в Иркутске показали небольшой рост в январе. По данным портала о недвижимости REALTY.IRK.RU, квартиры на вторичном рынке подорожали, в среднем, на 70 руб. за кв. м, новостройки - на 20 руб. за «квадрат».
Актуально
Иркутск. Сибирские новости - Коллектив «Сибирских новостей» получил благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии России за активное освещение выборов в Государственную Думу в 2016 году, а также освещение вопросов избирательного законодательства РФ.
Интересно общаться с людьми вдохновенными, ведомыми энтузиазмом и желанием делать что-то полезное и красивое. Мы решили поговорить с Татьяной Тененбаум – исполнительным директором «Байкальской визы», участницей общественной организации «Клуб «Губерния», позитивно заряженным и любящим свое дело человеком.
Пресс-релиз
В Братске подведены итоги работы добровольной народной дружины «Металлург» за 2016 год. Общественное объединение было сформировано на Братском алюминиевом заводе два года назад, позже к металлургам присоединились сотрудники ТЭЦ-6. Сейчас в составе ДНД более 40 человек, среди них есть и представительницы прекрасного пола.
Объем внешнеторговых операций, проведенных банком ВТБ по поручениям корпоративных клиентов, в 2016 году составил 7,6 млрд рублей, что на 6% больше показателя за 2015 год.
В Братске завершилась ХIV региональная экологическая олимпиада для старшеклассников «Фабрика проектов». Ее организатором является Братский государственный университет. На протяжении шести последних лет финансовую и организационную поддержку в проведении форума оказывает Братский алюминиевый завод. Металлурги учредили свою номинацию «Выбор РУСАЛа».