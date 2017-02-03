Мэрия Иркутска: Питание школьников необходимо как можно быстрее привести в соответствие с санитарными нормами
Иркутск. Сибирские новости - В мэрии Иркутска отметили, что областное правительство обратило внимание на проблему бесплатного питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, услышало многократные обращения муниципальных образований Иркутской области и поддержало инициативу, представленную мэром областного центра Дмитрием Бердниковым.
Тем не менее, в администрации города считают, что сохраняется необходимость рассмотрения в Законодательном Собрании Иркутской области, внесенного ранее Дмитрием Бердниковым предложения о повышении выплаты на бесплатное питание детей до 30 рублей. Такая социальная норма должна быть закреплена законом, а питание школьников необходимо как можно быстрее привести в соответствие с санитарными нормами. В связи с этим законопроект мэра Иркутска, если он будет принят, позволит повысить размер средств, выделяемых на бесплатное школьное питание, уже в четвертой четверти текущего учебного года.
Законопроект был рассмотрен Ассоциацией муниципальных образований и поддержан большинством глав территорий.
"Ассоциация муниципальных образований единогласно поддержала законопроект, предложенный мэром Иркутска по увеличению до 30 руб. выплаты на бесплатное питание школьников. Главы муниципалитетов многократно обсуждали этот вопрос, мы не раз выходили с предложениями к областным властям. Сейчас на эту проблему обратили внимание. Наша позиция - вопрос социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей необходимо регулировать на законодательном уровне, и решение об этом должно приниматься депутатами, теми, кто непосредственно работает с территориями и знает их проблемы. Этот вопрос должны рассматривать депутаты еще и потому, что в их компетенции изменение параметров бюджета, чтобы предусмотреть соответствующие денежные средства на реализацию законопроекта о бесплатном питании школьников. Надеемся, что депутаты Законодательного Собрания поддержат закон", - прокомментировала исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская.
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2017-02-03 11:51:21