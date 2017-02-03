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Спорный подмостовый проезд в Чунском районе рекомендовали привести в порядок ВСЖД

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Чунский район. Сибирские новости - Расширенное совещание с участием временно замещающим должность замминистра - начальник управления автомобильного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Максимом Тюрюминым, заммэра Чунского района Николаем Смолиным, представителями областных структур, ВСЖД, Дирекции автодорог Иркутской области, ГИБДД, Чунской дистанции пути, администраций Чунского и Октябрьского МО провели 31 января в рабочем поселке Чунский.

Поводом стали дорожно-транспортные происшествия в прошлом году с гибелью людей на железнодорожных переездах района: 30 октября на переезде 128 км в Октябрьском МО и 23 декабря - на 140 км в р.п. Чунский.

Как отмечается в сообщении, была поднята тема закрытия переезда на 128 км из-за его аварийности и запуска движения по объездной дороге под железнодорожным мостом. Инициатором выступает железная дорога.

В случае прекращения работы переезда весь транспорт, включая лесовозный, пошел бы по узким улицам поселка Октябрьский, а объезд больше чем в 10 км весьма негативно сказался бы на работе оперативных служб, что может привести к непредсказуемым последствиям. Кроме того, проезд под ж/д мостом небезопасен и практически не обслуживается, в межсезонье из-за скопления воды участок становится непроезжим. Хотя фактически он является объектом железной дороги, юридически не имеет собственника. Споры о принадлежности подмостового проезда и обязанности его содержания идут не первый год.

Министерство жилполитики, энергетики и транспорта разделяет позицию местных властей по сохранению переезда в Октябрьском. По итогам встречи было рекомендовано продолжать массовую разъяснительную и профилактическую работу с населением, частными автовладельцами и водителями предприятий и организаций, а Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры (подразделение ВСЖД) рекомендовано до 1 мая полностью устранить недочеты водоотводного сооружения в подмостовом проезде.

Кроме того, к августу предлагается установить заградительный светофор на железнодорожном переезде по ул. Ленина в р.п. Чунский. Совместно с администрацией Октябрьского МО железная дорога до 1 марта попытается решить вопрос передачи этого участка в собственность муниципалитета. Предстоит продумать вопросы ограждения близких к рельсам участков и увеличения радиуса и ширины дороги к подмостовому проезду.

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2017-02-03 11:54:33




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