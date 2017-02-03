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В ЗАГС в Чунском районе в прошлом году обращались реже

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Чунский район. Сибирские новости - В службу записи актов гражданского состояния в 2016 году жители Чунского района обращались значительно реже, чем в 2015. Всего за прошлый год в районном ЗАГСе зарегистрировано 1,342 тыс. записи актов гражданского состояния, а в предыдущем - 1,499 тыс. Снижение наблюдается практически по всем показателям.

По сообщению администрации района, родилось 366 детей (на 45 меньше), ушли из жизни 533 человека (меньше на 22), заключено 168 и расторгнуто 140 браков (снижение на 57 и 15 соответственно). Отцовство установлено в 120 случаях (меньше на 24). Усыновлены в прошлом году 2 ребенка (в 2015 - ни одного), сменить имя пожелали 13 граждан (больше на 4). Практически не меняются такие величины, как число матерей-одиночек (92 - 95) и высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте (144/146). Среди причин смерти жителей района по-прежнему преобладают сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

Уменьшение числа зарегистрированных браков на 25% в службе ЗАГС объясняют элементарным суеверием: пары опасаются жениться в високосный год. Такая динамика характерна для всей области. Наибольшее количество браков регистрируют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, расторгают - от 25 до 39 лет.

На выбор имен для чунских новорожденных високосный год не повлиял никак. В перечне лидируют Александра, Ксения, Полина, Анастасия, Артем, Максим и Сергей. Всего по одному разу в прошлом году малышам дали такие имена, как Татьяна, Валентина, Наталья, Светлана, Ольга, Владимир, Виктор, Анатолий и Вадим.

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2017-02-03 12:08:18




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