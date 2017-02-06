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Иркутский аэропорт объявил конкурс по оценке своего имущества

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Иркутск. Сибирские новости - АО «Международный аэропорт Иркутск» объявил конкурс на оказание услуги по оценке имущества. Начальная цена контракта составляет 1,59 млн руб. Согласно документации, оценке подлежит 112 зданий и 26 земельных участков, находящихся в собственности аэропорта, а также 2 земельных участка и 1 участок лесного фонда, находящиеся в собственности РФ и в аренде у иркутского авиапредприятия.

Заявки на тендер принимаются до 10 февраля, его результаты будут подведены 16 февраля. Выполнить оценку необходимо в течение 20 дней со дня подписания контракта.

Как сообщалось ранее, определиться с компанией, которая будет инвестировать в иркутский авиаузел, региональные власти должны в первом полугодии 2017 года. Инвестиции составят не менее 20 млрд руб., при этом 4 - 5 млрд руб. пойдут на строительство дополнительного здания аэровокзала в старом аэропорту, 15 - 16 млрд руб. - вложения в строительство нового.

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2017-02-06 06:01:57




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