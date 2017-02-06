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Потребление алкоголя в прошедшем году в Иркутской области снизилось на 3,2%

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Иркутск. Сибирские новости - За минувший год населению Иркутской области было продано почти 17 млн литров алкогольных напитков (в пересчете на абсолютный алкоголь - спирт), по 7 литров на душу. По сравнению с предыдущим годом потребление алкоголя снизилось на 3,2%, сообщает Иркутскстат.

Самым популярным напитком является пиво, его (в натуральном выражении) продано 147,9 млн литров. Этому слабоалкогольному напитку существенно уступают водка, включая ликероводочные изделия (16,5 млн литров) и винодельческая продукция (14,7 млн литров). Немало продается также напитков, изготовленных на основе пива (11,7 млн литров). Заметно проигрывают алкогольным лидерам коньяк, шампанское, другие напитки.

В структуре алкогольного потребления, с учетом объемов продажи и крепости напитков, на пиво приходится 43%, водку и ликеры - 38%, винодельческую продукцию - 10%. А шампанское, как напиток для самых торжественных случаев, составляет лишь 2% суммарного алкогольного потребления.

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2017-02-06 06:09:34




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