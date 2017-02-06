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Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Иркутской области
Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбудила уголовное дело по признакам мошеннических действий в отношении десятков граждан. Основанием стали заявления пайщиков Международного потребительского кооператива о невозвращении их вкладов.
Как установлено, в течение 2015 года организация посредством нескольких кооперативных участков осуществляла свою деятельность в 27 городах России (Иркутск, Самара, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Тюмень, Краснотурьинск и др.) и имела свыше 700 пайщиков.
По версии следствия, предполагаемые организаторы финансовой пирамиды действовали в Интернете, где предлагали гражданам инвестировать в завод по производству Байкальской воды, который находится в городе Байкальске. Пайщикам предлагалось несколько программ на выбор, предполагавших выплату существенных ежемесячных процентов по вкладам.
Чтобы убедить партнеров в добропорядочности проекта руководители головного офиса в режиме видеоконференции организовали посещение завода с демонстрацией цеха с оборудованием и презентацией модернизации производства в будущем. Кроме того, был представлен новый дизайн бутылок для воды и этикеток к ним, экземпляры которых были разосланы по кооперативам в других городах. Однако, как установили оперативники, ни одно предприятие в Иркутской области, занимающееся добычей и розливом питьевой воды, с ними никогда не сотрудничало.
На начальной стадии расследования потерпевшими по делу признаны свыше 60 человек, основная часть которых проживает за пределами Иркутской области. Следствием установлено, что предварительный ущерб от деятельности интернет-предпринимателей составляет порядка 11 млн руб.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий у причастных к афере лиц проведены обыски и изъятие электронных носителей, документов финансово-хозяйственной деятельности организации, а также образцов бутилированной воды. Два фигуранта уголовного дела задержаны и помещены в ИВС.
Следствие обращается к гражданам, которые могли пострадать от деятельности Международного потребительского кооператива «Байкал», обратиться в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области по адресу г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 9 (следователь Маркова Татьяна Леонидовна, тел: (3952) 21-25-54).
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2017-02-06 07:15:02
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