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В Иркутске ликвидировано казино, действующее в ритуальном агентстве

Фото: УВД по Иркутску
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске ликвидировано казино, действующее в ритуальном агентстве. Следователи СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области провели обыск в здании, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 153. Установлено, что игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении двухэтажного дома, в котором работало ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков.

В ходе обыска были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты денежные средства, документация, касающаяся деятельности казино.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-02-06 07:16:53




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