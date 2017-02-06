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Корпорацию «Иркут» обязали заплатить штрафы за нарушение природоохранного законодательства

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Иркутск. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» обязали заплатить штрафы за нарушение природоохранного законодательства на общую сумму 450 тыс. руб.

В августе 2016 года Управление Росприроднадзора по Иркутской области провело внеплановую проверку в отношении ПАО «Корпорация «Иркут» с местонахождением обособленного структурного подразделения, расположенного в поселке Утулик (база отдыха «Чайка»). Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки выявлено нарушение ч.8 ст.6 Водного Кодекса РФ и ч.4 ст.39.8 Земельного Кодекса РФ - в границах береговой полосы озера Байкал осуществляется размещение ограждения, зданий, строений.

Водный кодекс РФ устанавливает прямой запрет на ограничение доступа к водным объектам общего пользования и установку ограждений.

Постановлением инспектора Управления ПАО «Корпорация «Иркут» признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб.

Не согласившись с выданным постановлением, предприятие обратились в Слюдянский районный суд, решением которого постановление инспектора Управления оставлено без изменения, жалоба ПАО «Корпорация «Иркут» - без удовлетворения.

Также в ходе проверки установлено, что в границах водоохраной зоны озера Байкал осуществляется размещение туалетов, не оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (отсутствует приемник, изготовленный из водонепроницаемых материалов - выгребная яма), за что корпорации был также назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Корпорация вновь обратилась в Слюдянский районный суд. Суд учел, что ранее «Иркут» не привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, какие-либо вредные последствия не наступили, а также то, что допущенные нарушения устранены: туалеты демонтированы, выгребные ямы дезинфекцированы. Решением суда жалоба удовлетворена частично, постановление инспектора Управления об административном правонарушении изменено в части назначенного наказания, размер штрафа снижен до 250 тыс. руб.

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2017-02-06 07:20:41




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