Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 06.02.2017, 11:47
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.31 (+59.31)
EUR 63.82 (+63.82)
10 CNY 86.30 (+86.30)
Информер праздники сегодня

Здания химфармзавода в Усолье-Сибирском арестованы

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Судебные приставы наложили арест на здания химико-фармацевтического завода в Усолье-Сибирском.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, ОАО «Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом» не произвели налоговые отчисления. Накопленная за прошлый года сумма задолженности составила свыше 29 млн руб.

Судебные приставы-исполнители Усольского районного отдела судебных приставов составили акт описи и ареста административного здания и производственных помещений завода. Имущество организации предварительно оценено в 33 млн руб. В настоящее время для установления рыночной стоимости объектов привлечены специалисты-эксперты. После оценки недвижимость будет передана на реализацию.

Ссылки по теме:

2017-02-06 07:56:16




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!