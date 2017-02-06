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Эскиз проекта планировки «Умной школы» представлен в Иркутской области
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Иркутск. Сибирские новости - Эскиз проекта планировки образовательного комплекса «Умная школа» представлен на Президиуме Градостроительного совета при губернаторе Иркутской области, который состоялся накануне в правительстве региона.
Как рассказала президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова, сейчас завершается доработка эскизного проекта комплекса, ведется работа по сбору разрешительной документации, одновременно приступили к подготовке проектной документации, формируется список возможных участников строительно-монтажных работ для подготовки к конкурсным процедурам.
"Согласно предварительному графику Фонда, до конца сентября этого года мы хотим провести тендер по выбору генерального подрядчика. К началу октября планируем получить разрешение на строительство и приступить непосредственно к возведению объекта. Сдача образовательного комплекса намечена на август 2019 года, чтобы уже 1 сентября 2019 года школа смогла открыть свои двери для детей", - подчеркнула И. Белянова.
Генеральный проектировщик провел презентацию архитектурно-градостроительных решений комплекса. В его основе образовательная концепция, которая подразумевает не просто обучение детей, а создание площадки для успешного социального старта выпускников. При этом в основе - предоставление равных возможностей достижения социального успеха как для детей из приемных, так и из обычных семей.
Образовательный комплекс расположится на участке более 20 га по Байкальскому тракту. Там будут возведены учебные здания, которые формируются, исходя из трехступенчатой системы образования: дошкольного, начальной школы (с 1 по 6 класс) и старшей школы (7 - 11 классы). Помимо зданий, оснащенных спортивными залами, бассейнами, предусмотрены зоны рекреации, а также устройство поселкового комплекса с одноквартирными жилыми домами, в которых будут проживать семьи с приемными детьми.
Проектирование и строительство идет за счет средств благотворительного фонда. После возведения комплекса, он будет передан в региональную собственность. Усилиями областных министерств и ведомств сейчас ведется работа по организации подведения всех необходимых коммуникаций непосредственно к границам участка.
"Проект важный с точки зрения самой идеологии, эта идея уникальна. Кроме того, сам факт строительства нового образовательного учреждения на территории субъекта за счет внебюджетных средств дает возможность получить в Иркутской области объект образования европейского уровня", - отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.
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2017-02-06 07:58:38
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