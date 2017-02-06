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В Иркутской области перед судом предстанет обвиняемый в серии краж из элитных особняков

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Иркутск. Сибирские новости - Следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» закончено расследование уголовного дела по фактам краж ценного имущества граждан из элитных домов, расположенных на территории Иркутского района. 42-летнему фигуранту предъявлено обвинение в 14 эпизодах криминальной деятельности.

Операцию по задержанию предполагаемого квартирного вора сотрудники уголовного розыска провели в ноябре прошлого года. В ходе обысковых мероприятий сыщики и следователи изъяли у так называемого домушника различные приспособления для взлома стеклопакетов, инструменты, лестницу, бахилы, перчатки и другие предметы, которые использовались им для проникновения в жилые помещения. Кроме того, в его квартире обнаружена большая часть краденых вещей, среди которых оказались оружие, боеприпасы, дорогостоящие наручные часы стоимостью до 6 млн руб., а также шубы, драгоценные камни и иные брендовые вещи.

Установлено, что в качестве объектов своих краж обвиняемый выбирал исключительно элитные коттеджи и особняки. Он проникал в дома ночью, когда хозяева спали, а сигнализация была отключена. Действуя предельно осторожно и бесшумно, злоумышленник похищал только наиболее ценные вещи и скрывался, не оставляя после себя существенных следов.

По словам оперативников, обвиняемый отличался редким хладнокровием, выдержкой и невозмутимостью. Тщательно готовясь к очередному преступлению, он мог часами наблюдать за выбранным объектом, скрупулезно подбирал орудия предстоящего взлома и другое оснащение.

Ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 30 млн руб. Однако в результате мер, принятых правоохранительными органами, им возвращена часть похищенного имущества общей стоимостью более 20 млн.
Следователями собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к 14 кражам. Более того, мужчина дал исчерпывающие признательные показания и активно сотрудничал со следствием.

В настоящее время материалы уголовных дел, возбужденных по фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилища в особо крупном размере, направлены в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

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2017-02-06 08:28:38




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