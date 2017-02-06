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М. Щапов: рыбаки прибайкальских районов должны получить компенсации при ограничении на вылов омуля

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Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы РФ Михаил Щапов в понедельник на встрече в Еланцах с мэром Ольхонского района Андреем Тыхеевым и главами поселений обсудил перспективы запрета на вылов омуля и возможные меры компенсации местному населению за вводимые ограничения.

"Насколько я могу судить, Росрыболовство все еще не готово ввести запрет на вылов омуля. Мы продолжаем работать над тем, чтобы снизить негативные последствия этого решения. Мы уже получили поддержку в этой части от иркутских ученых. Данные иркутских научных институтов расходятся с показателями Вострыбцентра. Но, к сожалению, исследования носили нерегулярный характер: поэтому опереться на эти данные как на аргументы нельзя. Так что сейчас мы будем добиваться финансирования, чтобы обеспечить системное изучение Байкала.

Если запрет все же будет признан необходимым, нужно решить вопрос о компенсациях местному населению. Какие именно меры окажутся на местах необходимыми, каков должен быть механизм их действия, я полагаю, надо сформулировать вместе с местным самоуправлением", - заявил М. Щапов.

Представители Ольхонского района заявили, что их бы устроил научно-обоснованный минимум квоты на вылов омуля. Если же это невозможно, то надо решать вопрос о материальной компенсации ограничений, принятых по инициативе федеральных органов власти.

Глава поселка Онгурен сообщил, что из 500 жителей населенного пункта, лишь 7 работают в бюджетных организациях, остальные так или иначе заняты на ловле рыбы. Как правило, местные жители создают рыболовецкие бригады и сдают улов рыболовецким организациям, имеющим квоту или официально зарегистрированным рыбакам. Поэтому, по факту, занятых в этой отрасли гораздо больше, чем по официальным данным.

По итогам совещания, его участники договорились, что главы поселений проведут учет всех реально занятых в сфере заготовки и переработки омуля. Исходя из этих цифр будет сформирована заявка на создание механизма компенсации.

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2017-02-06 08:56:41




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