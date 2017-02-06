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В парке «Усадьбы В. П. Сукачева» создадут экскурсионную тропу

Фото: ИОХМ
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Иркутск. Сибирские новости - Грант Иркутского отделения Русского географического общества выиграла «Усадьба В. П. Сукачева» в номинации «Сохранение историко-культурного наследия России». На средства данного гранта будет создана экскурсионная тропа в мемориальном парке усадьбы. Это позволит сделать прогулку по территории парка для жителей города и туристов не только приятной, но и познавательной.

По сообщению музея, планируется размещение табличек-этикеток возле различных видов деревьев и кустарников, включенных в экскурсионную тропу, среди которых имеются мемориальные и исторические растения. Информация на этикетках будет представлена на русском, английском, китайском языках, а также на латыни. Предусмотрены и QR-коды, содержащие дополнительные сведения, а также фотографии растений в разные времена года.

Размещению информации будут предшествовать научные исследования парковых насаждений, для проведения которых планируется привлечь студентов профильных специальностей иркутских вузов. Ожидается, что первые экскурсии по тропе пройдут осенью 2017 года.

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2017-02-06 08:59:03




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