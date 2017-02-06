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Заседание Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области состоится 8 февраля

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Заседание Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области состоится 8 февраля в Иркутском научном центре СО РАН. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик РАН Игорь Бычков.

Темами заседания станут итоги работы КНС в 2016 году, перспективы проведения Водного форума в Иркутске, формирование научно-исследовательских работ, выполняемых для государственных нужд в 2017 году, и ряд других вопросов. Встреча будет посвящена Дню российской науки.

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2017-02-06 09:26:36




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