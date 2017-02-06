Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 06.02.2017, 11:44
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.31 (+59.31)
EUR 63.82 (+63.82)
10 CNY 86.30 (+86.30)
Информер праздники сегодня

Компания "Истлэндтурс" стала членом туристической ассоциации "Мир Без Границ"

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Туристическая компания "Истлэндтурс" в этом году вступила в ассоциацию "Мир Без Границ". Участниками ассоциации являются более 180 компаний, представляющих 26 регионов России: это ведущие туроператоры России, лидеры рынка страхования, популярные объекты показа и предприятия торговли.

"Вступление в ассоциацию "Мир без границ" - это определенный толчок в развитии для туристических компаний. Нам будет проще теперь популяризировать Байкал, развивать цивилизованный туризм", - прокомментировала директор "Истлэндтурс" Екатерина Белезякова.

Туристическая компания "Истлэндтурс" - крупный туристический оператор по Байкалу. Входит в группу компаний "Истлэнд", подразделениями которой также являются Восточно-Сибирское речное пароходство, Авиакомпания "Ангара", отель "Иркутск", Центр отдыха "Байкальские Дюны", Центр отдыха "Истлэнд".

Ссылки по теме:

2017-02-06 09:34:49




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!