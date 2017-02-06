Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 06.02.2017, 11:44
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.31 (+59.31)
EUR 63.82 (+63.82)
10 CNY 86.30 (+86.30)
Информер праздники сегодня

Горячая линия по вопросам интернет-торговли начала работу в понедельник

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В преддверии Всемирного дня прав потребителей, который проходит в этом году под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху», региональное Управление Роспотребнадзора и консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» с 6 по 20 февраля проводят тематическую горячую линию по интернет-торговле.

В целях защиты своих прав потребители могут обращаться за консультацией в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по телефонам: 8 (3952)54-13-37, 8(3952)26-62-91, 8-800-350-26-86.

Ссылки по теме:

2017-02-06 10:17:41




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!