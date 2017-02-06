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В Иркутской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 6,3%

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 6,3%. За неделю в Иркутской области зарегистрировано 26,969 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из них 19,525 тыс. - среди детей. В Иркутске 8,215 тыс. и 5,63 тыс. соответственно. При этом, как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Иркутске отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 5%. За неделю выставлен диагноз гриппа у 149 заболевших, в том числе 107 - у детей. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный составили вирусы гриппа A(H3N2).

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 18 школах Иркутской области ( Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Черемховский, Заларинский, Нижнеудинский районы и др.) и 11 детских дошкольных учреждениях (Нижнеудинский, Боханский, Качугский, Усольский районы и др.).

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2017-02-06 10:19:22




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