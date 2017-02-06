Ученые: Более 65% последствий строительства монгольских ГЭС на реке Селенга могут быть отнесены к негативным

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Иркутск. Сибирские новости - Более 65% прогнозируемых последствий строительства монгольских ГЭС на реке Селенга могут быть отнесены к разряду негативных для экосистем реки и озера Байкал. Еще 35% не поддаются прогнозу до момента ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений. Такие данные приводят иркутские ученые по результатам первого этапа проекта «Научные исследования по оценке воздействия на трансграничный бассейн реки Селенга в границах Российской Федерации в связи с планами строительства гидроэнергетических объектов на территории Монголии».



Как сообщил на пресс-конференции в понедельник научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик Игорь Бычков, основная задача ученых представить первым лицам государства научно обоснованные цифры и заключения по поводу того, как действовать дальше, возможны ли катастрофические изменения в экосистеме за счет планов монгольской стороны.



Оценку воздействия возможного воздействия будущих монгольских ГЭС на реку Селенга и ее притоки сибирские ученые проводят по заказу минприроды России. В настоящее время начат второй этап, предусматривающий оценку рисков для экосистемы Селенги и Байкала, который должен быть полностью завершен к 30 июня 2017 года.



В ходе выполнения первого этапа ученые пришли к выводу, что регулирование стока в результате сооружения ГЭС и водохранилищ в монгольской части бассейна Селенги неизбежно изменит внутригодовые характеристики стока в его российской части относительно естественного режима. Независимо от условий водности будет происходить существенное снижение стока в летний период и повышение в зимний. При этом наибольшее влияние на изменение стока на территории России окажет ГЭС «Шурэн», которая по плану должна расположиться всего в 120 км от российско-монгольской границы и пропускать через свой створ около 2/3 суммарного годового стока монгольской части бассейна Селенги.



В ИНЦ СО РАН отмечают, среди возможных последствий для Байкала могут оказаться ухудшение качества воды, изменение уровня озера до неестественных для него показателей, снижение биоразнообразия и развитие чуждых для водоема сообществ в результате хорошо прогреваемых мелководий. Кроме того, при особо низких уровнях воды зимой полное промерзание в протоках дельты Селенги и на мелководьях Байкала приведет к полной гибели гидробионтов, являющихся кормовой базой для рыб.



Помимо долгосрочных изменений, возведение ГЭС на Селенге и ее притоках может иметь и серьезные краткосрочные последствия. К ним относится масштабная эвтрофикация озера, которую вызовет попадание в водоем почвенного слоя, смытого в результате наполнения водохранилищ, и ряд других проблем.



На встрече с журналистами врио директора Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН Валерий Стенников пояснил, что параллельно рассматриваются различные виды альтернативной энергетики, чтобы из них выбрать наиболее эффективный. «В частности, я участвовал в разработке варианта угольной энергетики - строительство крупной угольной станции, которая обеспечивала бы такой же объем энергии. Рассматривается вопрос создания крупной электростанции на солнечной энергии. Также есть вариант - энергетическое «суперазиатское кольцо», которое позволит фактически все азиатские страны объединить под единой электросетью, чтобы взаиморезервировать друг друга по электроэнергии. Набор огромный, но каждый должен иметь объективные оценки», - подчеркнул В. Стенников.



Напомним, Монголия намерена построить несколько гидроэлектростанций в бассейне Селенги, которая обеспечивает поступление большей части воды в Байкал. Это ГЭС «Шурэн» (245 МВт) на самой Селенге, а также «Эгийн-гол» (315 МВт), «Орхон» (100 МВт) и «Чаргайт» (25 МВт) на притоках реки. Объемы годовой выработки электроэнергии на этих сооружениях должны составить от 117 до 870 млн кВт/ч. Российские власти и общественники не раз выражали озабоченность в связи с планами монгольской стороны. В данный момент финансирование проектов заморожено, России также удалось добиться согласия Монголии на проведение общественных консультаций по ГЭС на территории Бурятии и Иркутской области. Однако сроки их проведения пока не назначены.



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2017-02-06 10:25:08