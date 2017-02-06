Размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот в Иркутской области увеличится на 200 рублей

11:43 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предлагается увеличить до 5,2 тыс. руб. размер денежных …

Институт систем энергетики СО РАН получил премию правительства РФ за разработку методов инновационного развития теплоснабжающих систем

11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Ученые Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН стали лауреатами …

Средства областного маткапитала разрешат направлять на соцадаптацию детей-инвалидов

11:13 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания …

Базу данных о писателе Валентине Распутине создают в Иркутске

11:09 - Иркутск. Сибирские новости - Научно-исследовательский и просветительский проект «Вспоминая Валентина …

Около 20 человек стали жертвами преступника, ворующего деньги с помощью вирусной программы

10:27 - Иркутск. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в хищении …

Ученые: Более 65% последствий строительства монгольских ГЭС на реке Селенга могут быть отнесены к негативным

10:25 - Иркутск. Сибирские новости - Более 65% прогнозируемых последствий строительства монгольских ГЭС на реке …

В Мамско-Чуйский район будет завезено 3 тыс. тонн угля

10:22 - Иркутск. Сибирские новости - Для бесперебойного завершения отопительного периода в Мамско-Чуйский район …

В Иркутской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 6,3%

10:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога …

Горячая линия по вопросам интернет-торговли начала работу в понедельник

10:17 - Иркутск. Сибирские новости - В преддверии Всемирного дня прав потребителей, который проходит в этом году …

Компания "Истлэндтурс" стала членом туристической ассоциации "Мир Без Границ"

09:34 - Иркутск. Сибирские новости - Туристическая компания "Истлэндтурс" в этом году вступила в ассоциацию …