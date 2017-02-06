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Около 20 человек стали жертвами преступника, ворующего деньги с помощью вирусной программы
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Иркутск. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в хищении денежных средств с банковских карт граждан.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в органы внутренних дел различных субъектов страны поступали сообщения от граждан, с чьих банковских карт неизвестные дистанционно похитили денежные средства.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что все эти противоправные деяния были совершены с помощью вирусной программы. Владелец банковской карты, которая была подключена к сервису дистанционного управления посредством сотового телефона на системе «Андроид», находясь в сети интернет становился жертвой вирусной атаки. После этого злоумышленники получали доступ к его счетам и могли распоряжаться денежными средствами. Как правило, они переводили на различные счета не более 8 тыс. руб., поскольку большую сумму перевести невозможно из-за включенного на подобных услугах ежесуточного ограничения.
В дальнейшем сыщики установили личность человека, предположительно причастного к совершению этих деяний. Им оказался 26-летний мужчина, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений города Ангарска.
По версии следствия, подозреваемый, находясь в колонии, подыскивал владельцев банковских карт, на которые поступали средства обманутых граждан. Чтобы скрыть следы преступления он постоянно пользовался различными банковскими картами, владельцам которых он разрешал оставить себе установленный процент от суммы перевода. Зачастую, владельцы карт не подозревали, что задействованы в криминальной схеме.
Злоумышленника, непосредственно распространяющего вирус в интернете, заключенный никогда не видел и связывался с ним по интернету. В ходе следствия установлено, что жертвами подобного обмана стали по меньшей мере 19 граждан.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время материалы утверждены прокуратурой и направлены в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.
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2017-02-06 10:27:42
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