Базу данных о писателе Валентине Распутине создают в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - Научно-исследовательский и просветительский проект «Вспоминая Валентина Распутина», в основе которого будет находиться база данных о писателе, реализуют в Областной государственной универсальной научной библиотеке им. Молчанова-Сибирского. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.
Проект является ключевым мероприятием празднования 80-летия писателя. В его рамках будут созданы научно-вспомогательный биобиблиографический указатель, электронная база данных о жизни и творчестве автора в период с 1957 по 2016 годы, сформирован архив, включающий текстовый контент, видео и фото воспоминания о В. Г. Распутине людей, знавших его лично или встречавшихся с ним. Это послужит материалом для дальнейших филологических и культурологических исследований творчества писателя специалистами, а также позволит изучить его творчество широкому кругу читателей, в том числе в удаленном доступе, проследить этапы творческого пути и сориентироваться в многообразии литературы, посвященной его биографии.
Научно-вспомогательный биобиблиографический указатель будет издан тиражом 1000 экземпляров. В качестве приложения к нему в формате DVD будет выпущена библиографическая база данных, которая также будет представлена в автоматизированной библиотечно-информационной системе (ИРАБИС).
Презентация научно-исследовательского и просветительского проекта «Вспоминая Валентина Распутина» в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского состоится в марте 2017 года.
К 80-летнему юбилею Валентина Распутина, который отмечается 15 марта 2017 года, в учреждении запланирован цикл мероприятий. Специалист по изучению творчества писателя, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Валентина Иванова проведет лекторий на тему «Эвристика творческого мира Валентина Распутина». В библиотеке состоятся литературные чтения «С верой в человека. Неизвестный Распутин». Читать произведения сибирского автора будут артисты театров, писатели и ценители его творчества. В рамках акции планируется онлайн-трансляция в сети Интернет. Присоединиться к ней смогут все желающие. Также сотрудники библиотеки подготовят цикл выставок, в том числе редких книг с автографами В. Г. Распутина и изданий его произведений на иностранных языках. В дни празднования 80-летия писателя планируется провести фестиваль постановок по его произведениям среди учеников школ с углубленным изучением иностранных языков.
Ссылки по теме:
- Постоянную экспозицию о жизни и творчестве Валентина Распутина создают в Усть-Удинском краеведческом музее
- В Иркутском драмтеатре начались репетиции спектакля «Прощание с Матёрой»
- Канал «Культура» снимает телеверсию спектакля Иркутского драмтеатра «Последний срок»
- Депутат Думы Иркутска Алексей Распутин занялся решением проблем ФОКа в предместье Рабочее
2017-02-06 11:09:27