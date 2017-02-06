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Средства областного маткапитала разрешат направлять на соцадаптацию детей-инвалидов

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Иркутск. Сибирские новости - Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 6 февраля рассмотрел проект закона, вносящий изменения в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». Как пояснил заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров, проектом закона предлагается установить возможность семьям, имеющим детей-инвалидов, распорядиться средствами (частью средств) областного материнского капитала на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Средства направляются на компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, рекомендованных ребенку-инвалиду индивидуальной программой реабилитации или абилитации. При этом воспользоваться средствами можно, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года. Все предлагаемые меры уже предусмотрены федеральным законодательством, в соответствии с которым и приводится региональное. Проект закона рекомендовано принять в первом и окончательном чтении после проведения лингвистической экспертизы.

Напомним, в Иркутской области в 2016 году сертификат на областной материнский капитал получили 6,082 тыс. семьи. Всего с начала реализации закона (с 2012 года) было выдано 24,396 тыс. сертификатов на 100 тыс. руб. каждый. В настоящее время средствами маткапитала распорядились 7,221 тыс. семей на сумму чуть более 715,7 млн руб., в том числе в этом году - 2,748 тыс. семей.

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2017-02-06 11:13:08




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