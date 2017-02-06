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Институт систем энергетики СО РАН получил премию правительства РФ за разработку методов инновационного развития теплоснабжающих систем

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Иркутск. Сибирские новости - Ученые Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН стали лауреатами премии правительства России в области науки и техники за разработку методов инновационного развития теплоснабжающих систем и их практическую реализацию. Награждение прошло 2 февраля, сообщил на пресс-конференции в понедельник врио директора ИСЭМ СО РАН, чл.-корр. РАН Валерий Стенников.

По расчетам ученых, экономический эффект по совокупности выполненных работ может составить более 100 млрд руб. в год в зависимости от состава реализуемых мероприятий . «В этой отрасли намечается перспективный круг вопросов, который раньше никак не рассматривался», - отметил ученый.

Инновационное развитие теплоснабжения складывается в двух направлениях. Одно из них связано с энергоэффективностью и модернизацией энергетического комплекса, которое, в первую очередь, подразумевает обновление оборудования и в меньшей степени затрагивает энергопотребление. Отсюда возникает второе направление, связанное с новыми технологиями, прежде всего, с информационными и интернет-технологиями.

«В нашей будущей перспективе мы должны перейти на энергетический интернет. Принцип тот же, как мы работаем в фэйсбуке, но основан на поставках энергии, энергоресурсов. В результате получаем совершенно другой уровень включения потребителя в эту систему, который начинает активно управлять своим энергоснабжением, рассматривать его с точки зрения обеспечения комфортных условий, которые ему необходимы», - прокомментировал В. Стенников.
Последующие исследования в этой области будут направлены на развитие и совершенствование «умных» систем. В перспективе интеллектуальная система теплоснабжения должна самостоятельно работать по заданной потребителем схеме: поддерживать необходимую температуру в то или иное время суток, брать энергию на том ресурсе, где это максимально выгодно, самостоятельно использовать энергию ветра и солнца.

Для успешного совмещения этих параметров системы должны иметь другой уровень управления, более высокий уровень технологической реализации, новую автоматику. В их работу должны вовлекаться новые, ранее не задействованные, источники энергии - ТЭЦ, ГЭС, ветряные, солнечные и геотермальные электростанции. Необходимые для этого технологии уже существуют, однако для успешного внедрения требуется создание информационно-вычислительного комплекса и конкретных технических предложений - этим вопросам, а также апробированию и внедрению разработок в практику была посвящена работа энергетиков.

Альтернативные источники энергии дают возможность рассмотреть перспективы их использования в байкальской экологической зоне. По словам В. Стенникова, сфера энергетики становится междисциплинарной, включающей химические, физические, биологические науки, нано- и информационные технологии.

На первоначальном этапе, чему и были посвящены исследования, необходимо провести модернизацию оборудования, которая в том числе уже внедряется в Иркутской области. В настоящее время рассматривается вопрос установки солнечных коллекторов в Тофаларии, где трудности с доставкой топлива, солнечная энергия применяется в селе Онгурен (Ольхонский район), прорабатывается возможность внедрения по другим населенным пунктам байкальского региона. Идут работы по переводу теплоисточников с нефти и мазута на биоотходы (Усть-Кут, Киренск).

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2017-02-06 11:32:29




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