В Иркутской области планируется ежегодно выделять средства на научно-исследовательские работы по сельхозтематике

10:00 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области разработан план научно-технического …

Возможность строительства новой областной детской больницы обсудили в Заксобрании

09:50 - Иркутск. Сибирские новости - На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного …

Иркутянин Роман Кузнецов стал победителем международного турнира по тхэквондо US Open

09:20 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский спортсмен Роман Кузнецов стал победителем международного рейтингового …

Международный пассажиропоток иркутского аэропорта вырос в январе на 33%

08:41 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам января Международный аэропорт Иркутск обслужил более 126 тыс. …

Спортсмены из Братска стали бронзовыми призерами первенства мира по санному спорту среди юниоров

08:39 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены из Братска стали бронзовыми призерами первенства мира по санному …

Всероссийская акция «Снежный десант» завершилась в Иркутской области

08:38 - Иркутск. Сибирские новости - Всероссийская акция «Снежный десант» проходила в Иркутской области …

Рособрнадзор приостановил действие лицензии на образовательную деятельность в САПЭУ

08:36 - Москва. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) …

В Иркутской области потребность в работниках снизилась на 18%

08:34 - Иркутск. Сибирские новости - Напряженность на регистрируемом рынке труда Иркутской области на протяжении …

Олег Ярошенко: в 2016 году удалось приостановить отток медицинских кадров из региона

08:31 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2016 году удалось приостановить отток медицинских …

Председатель и вице-спикеры Заксобрания посетили Братск с рабочим визитом

08:27 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, …