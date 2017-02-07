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В округах Иркутска будут открыты шахматные клубы

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Иркутск. Сибирские новости - В округах Иркутска будут открыты филиалы городского шахматного клуба (ГШК). Об этом заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, когда посетил новое помещение шахматного клуба в Правобережном округе.

Глава города также отметил, что в Иркутске идет активное благоустройство дворовых территорий. В текущем году в рамках программы «Городская среда» формируются заявки на благоустройство зон отдыха. "Во дворах будем устанавливать шахматные столы. Совместно с общественностью определим места, чтобы они появились именно там, где необходимы", - подчеркнул Д. Бердников.

Ранее здание шахматного клуба находилось в аварийном состоянии, в связи с этим администрацией города было выделено помещение на улице Красноармейская. Секцию шахмат посещают 70 детей под руководством четырех инструкторов-методистов. За годы работы клуба многие воспитанники становились чемпионами и призерами городских, областных и зональных соревнований.

Для игры в шахматы в клуб приглашаются все желающие жители Иркутска. В выходные дни там проводятся соревнования по шахматам различного уровня, а в летний период организовываются выездные мероприятия.

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2017-02-07 07:08:26




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