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В Иркутской области двое полицейских обвиняются в получении взятки в 20 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области заместитель начальника линейного управления и начальник линейного отдела МВД России на транспорте обвиняются в получении взятки в размере 20 млн руб. По ходатайству следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемые получили от руководителя коммерческой организации через посредника взятку за беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов железнодорожным транспортом, то есть за бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

«3 февраля 2017 года в дневное время заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте задержан в Иркутске сотрудниками регионального управления ФСБ России непосредственно при получении взятки», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

В ходе проведения с ним следственных действий установлена причастность к преступлению другого полицейского, который также был задержан. Сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-02-07 07:24:10




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