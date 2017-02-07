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В Иркутской области планируется ежегодно выделять средства на научно-исследовательские работы по сельхозтематике
10:00 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области разработан план научно-технического …
Возможность строительства новой областной детской больницы обсудили в Заксобрании
09:50 - Иркутск. Сибирские новости - На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного …
Иркутянин Роман Кузнецов стал победителем международного турнира по тхэквондо US Open
09:20 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский спортсмен Роман Кузнецов стал победителем международного рейтингового …
Международный пассажиропоток иркутского аэропорта вырос в январе на 33%
08:41 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам января Международный аэропорт Иркутск обслужил более 126 тыс. …
Спортсмены из Братска стали бронзовыми призерами первенства мира по санному спорту среди юниоров
08:39 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены из Братска стали бронзовыми призерами первенства мира по санному …
Всероссийская акция «Снежный десант» завершилась в Иркутской области
08:38 - Иркутск. Сибирские новости - Всероссийская акция «Снежный десант» проходила в Иркутской области …
Рособрнадзор приостановил действие лицензии на образовательную деятельность в САПЭУ
08:36 - Москва. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) …
В Иркутской области потребность в работниках снизилась на 18%
08:34 - Иркутск. Сибирские новости - Напряженность на регистрируемом рынке труда Иркутской области на протяжении …
Олег Ярошенко: в 2016 году удалось приостановить отток медицинских кадров из региона
08:31 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2016 году удалось приостановить отток медицинских …
Председатель и вице-спикеры Заксобрания посетили Братск с рабочим визитом
08:27 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Иркутской области в среду переменная облачность, без осадков, местами в северных районах небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный 3 — 8 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении процедуры сертификации уникального для российских железных дорог вагона-хоппера из алюминиевых сплавов.
Пресс-релиз
ВТБ в Иркутске в 2016 году провел по внешнеторговым контрактам клиентов 242 платежа в юанях общим объемом 80,5 млн.
Компания РУСАЛ объявляет в Иркутской области конкурсный отбор выпускников школ в целевую учебную группу. Успешно выдержавшие испытания будут зачислены в институт металлургии и химической технологии имени С.Б. Леонова Иркутского национального исследовательского технического университета по направлению «Металлургия».
В Братске подведены итоги работы добровольной народной дружины «Металлург» за 2016 год. Общественное объединение было сформировано на Братском алюминиевом заводе два года назад, позже к металлургам присоединились сотрудники ТЭЦ-6. Сейчас в составе ДНД более 40 человек, среди них есть и представительницы прекрасного пола.