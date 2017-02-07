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В Братске в ходе рейдов по торговым точкам изъято около 600 литров алкоголя

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Братск. Сибирские новости - В Братске 4 февраля в ходе рейдов по торговым объектам города были выявлены факты реализация алкогольной продукции без лицензии на розничную продажу, изъято около 600 литров алкоголя. Проверки организовали сотрудники МУ МВД России «Братское» совместно со специалистами комитета по экономическому развитию администрации города и представителями СМИ в рамках пресечения правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории города.

По итогам рейдов нарушения были выявлены в трех торговых объектах: магазине по ул. Енисейская, 134 и в торговых павильонах, расположенных по адресам ул. Енисейская, 6 и Сосновая, 11.

Напомним, аналогичные рейды по торговым точкам города прошли в Братске в январе. По результатам проверки составлены протоколы об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму 50 тыс.руб., изъято 206 литров алкогольной продукции.

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2017-02-07 07:26:03




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