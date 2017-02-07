Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 07.02.2017, 10:12
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.71 (+58.71)
EUR 63.16 (+63.16)
10 CNY 85.54 (+85.54)
Информер праздники сегодня

В Иркутске задержан местный житель, подозреваемый в похищении собаки редкой породы

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске задержан молодой человек, подозреваемый в похищении щенка элитной породы (шпица) у его владелицы. Им оказался 21-летний иркутянин. Обратившаяся в полицию потерпевшая рассказала, что она договорилась о продаже трехмесячного щенка породы немецкий шпиц стоимостью 30 тыс. руб. «4 января к ней пришел молодой человек, изъявивший желание приобрести собаку. Однако когда хозяйка отвлеклась на поиски необходимых в таком случае документов, злоумышленник схватил щенка и скрылся», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Иркутянин признался, что похитил шпица, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями. Полицейские обнаружили щенка живым, невредимым и уже вернули его законной владелице.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ссылки по теме:

2017-02-07 07:32:28




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!