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Аварийное жилье в Алзамае и Вихоревке полностью расселено

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Аварийный жилищный фонд на территории Алзамая (Нижнеудинский район) и в Вихоревке (Братский район) расселен в полном объеме. Об этом сообщает министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

В Алзамае для расселения аварийного жилья из регионального бюджета было выделено 59,168 млн руб. В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» там приобретено 53 жилых помещения в новых домах общей площадью 2,303 тыс. кв. м.

В Вихоревке из областного бюджета на эти цели было выделено 16,495 млн руб. В рамках реализации подпрограммы 20 декабря 2016 года введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом общей площадью 642,5 кв. м.

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2017-02-07 07:34:40




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