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Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку

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Москва. Сибирские новости - Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. «Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет», - заявил пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев.

Он отметил, что решение было неожиданным. В понедельник источники в правительстве республики сообщили, что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок. Ранее глава Пермского края Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий.

В понедельник, 6 февраля, газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила о возможной близкой отставке нескольких губернаторов. По ее информации, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

Как сообщил источник, «под пристальным вниманием» находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).

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2017-02-07 07:40:50




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