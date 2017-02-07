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Еще две ледовые переправы открыты в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В понедельник в Иркутской области открыты еще две ледовые переправы: в Тайшетском районе через реку Бирюсу в районе поселка Соляная для грузовых автомобилей массой до 40 тонн и в Усть-Кутском районе через реку Лену от населенного пункта Таюра до Подымахино грузоподъемностью 5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Ледовая дорога в Тайшетском районе предназначена для производственной деятельности, время ее работы: по будням с 9:00 до 18:00.

"На этой и других переправах, - уточняют госинспекторы по маломерным судам, - движение в темное время и в условиях плохой видимости запрещено".

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2017-02-07 07:42:21




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