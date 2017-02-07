Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 07.02.2017, 10:14
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.71 (+58.71)
EUR 63.16 (+63.16)
10 CNY 85.54 (+85.54)
Информер праздники сегодня

Глава Рудногорска оштрафован за нарушения при проведении муниципальных закупок

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Нижнеилимского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Так, была проверена документация об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на завершение строительства водозаборных сооружений и водоводов, которая была подготовлена администрацией Рудногорского городского поселения и утверждена главой муниципалитета.

«Заказчик - администрация Рудногорска - нарушил правила объективного характера описания объекта закупки, допущены нарушения в указании единиц измерения материалов, которые должны использоваться при строительстве», - сообщает региональная прокуратура.

По выявленным нарушениям в отношении главы Рудногорска вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. Ему назначено наказание в виде штрафа.

Ссылки по теме:

2017-02-07 07:53:33




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!