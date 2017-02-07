Конкурс на одну вакансию в Иркутске составляет 5,7 резюме

Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.



А самая распространенная льгота в компаниях нашего города - оплата мобильной связи. Ее практикуют в 36% компаниях. Самой непопулярной льготой оказалась доставка сотрудников до работы и обратно, она есть в 4% компаний.



Сфера «Маркетинг, реклама, PR», показывающая устойчивый рост спроса на специалистов в течение всего прошлого года, отметила начало 2017 года значительным снижением вакансий. В январе этого года по отношению к прошлому предложений стало меньше на 60%. «Конечно, один месяц - это еще не показатель, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук, - на такое снижение в глаза бросается, тем более, что весь 2016 год наблюдали устойчивый и стабильный спрос. Будем наблюдать за развитием ситуации дальше».



Соискатели еще только начинают проявлять себя на рынке труда, и рост числа резюме составил 3% по отношению к прошлому году. Эксперты ожидают рост активности к концу первого квартала. А пока конкурс на одно предложение в Иркутске городе составляет 5,7 резюме на одно место.



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2017-02-07 07:56:59