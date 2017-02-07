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Региональный минтруд приглашает работодателей к участию в программе содействия трудоустройству инвалидов

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Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году министерство труда и занятости Иркутской области продолжает реализацию программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы.

В рамках программы планируется трудоустройство на оборудованные (оснащенные) работодателями рабочие места 28 незанятых инвалидов. Работодателю предоставляется субсидия на полное или частичное возмещение затрат на оборудованные (оснащенные) для инвалидов рабочие места.

Размер субсидии варьируется в пределах от 65 до 100 тыс. руб. в зависимости от группы инвалидности трудоустраиваемого гражданина. Создание временных рабочих мест для трудоустройства инвалидов за счет средств субсидии в рамках программы не предусматривается.

«В случае увольнения инвалида, трудоустроенного на субсидируемое рабочее место, работодатель обязан известить об этом орган занятости населения и принять другого инвалида на освободившееся рабочее место», - сообщает минтруд. Для участия в мероприятиях работодателям необходимо обратиться в центры занятости населения городов и районов Иркутской области.

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2017-02-07 08:02:10




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